LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Antonio Esposit - Russo e Pedrotti agli ottavi! Parlati e Martina Esposito eliminati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca della prima giornata – Programma, Orari, Tv, Streaming degli Europei di Judo di Zagabria 12.22: Il Russo Lavrentev si qualifica per gli ottavi della categoria -73 kg 12.21: SAVITA Russo SI QUALIFICA PER GLI OTTAVI DI FINALE! BATTUTA PER WAZA ARI LA ...

Continua a leggere>>