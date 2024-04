Guerra Ucraina - Kiev ritira gli Abrams dal fronte | Troppo vulnerabili ai droni russi - spreco da 310 mln$ per gli Usa

Le forniture di Atacams sarebbero state autorizzate in segreto per non compromettere il vantaggio tattico di Kiev. Washington promette: "Ne invieremo altri" Continua a leggere>>

Barometro delle guerre, Blinken vede Xi Jinping: "Senza la Cina, Mosca avrebbe più problemi in ucraina" - Medioriente, delegazione egiziana in Israele per il cessate il fuoco La Russia "avrebbe maggiori problemi" nella sua guerra contro l'ucraina se non avesse il sostegno della Cina. A dirlo, il ...

Porti, Rixi: "Con la guerra in ucraina, l'Europa è diventata una grande isola, sistema portuale vitale per l'economia"

ucraina, migliaia di vittime di stupro dei russi: al via primi risarcimenti - E' la prima volta che avviene mentre il conflitto, entro il quale è stata perpetrata la violenza, è ancora in corso

