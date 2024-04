Petitto traccia l’elenco dei progetti finanziati per la provincia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Mille interventi complessivi per intervenire concretamente per tutelare e valorizzare il ricchissimo patrimonio culturale dell'Italia con la Campania e soprattutto l'Irpinia protagoniste". Così il consigliere regionale Livio, capogruppo in Campania di "Moderati e Riformisti", alla lettura del Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 approvato dal Ministro della Cultura, per un importo complessivo di 235.424.970,15 Euro34.289.484,50 Euro alla Regione Campania per un totale di 125di Avellino vengono erogate consistenti risorse nei settori delle Belle Arti e Paesaggio, Musei, Archeologia, Biblioteche e Archivi. A partire dalle proposte presentate dalla Soprintendenza per le province di Salerno ed Avellino per il settore Belle Arti e Paesaggio: ...