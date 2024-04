Perché sono cadute le pale del Moulin Rouge?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 aprile 2024) La buona notizia è che non c’è stato alcun ferito. Il crollo delledel, il più celebre cabaret di Parigi è stato solo “simbolico” e fortunatamente non si è trasformata in tragedia. Tanto che gli show previstitutti rimasti in cartellone, senza problemi. Masistaccate ledele le prime tre lettere della scritta? Gli inquirenti non hanno una risposta univoca. La causa più accreditata fornita dalla polizia è quella delle pesanti condizioni climatiche che siabbattute negli ultimi giorni sulla capitale francese, con vento forte e pioggia. Che avrebbero dato il colpo di grazia a una struttura molto vecchia. Il, infatti, ...