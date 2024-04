Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024)ha avuto dueda due relazioni importanti della sua vita privata. La nota giornalista e conduttrice ha avuto il primogenito,Manzoni, dal suo primo matrimonio con Nicola Manzoni. La secondogenita si chiama Emilia Sofri ed è frutto della storia d’amore con l’ex marito Luca Sofri, è nata a marzo e come suo fratello è legatissima alla famiglia., chidiIlo diè un appassionato di politica e, come riporta Il Corriere della Sera, da militante Pd all’età di 19 anni è stato eletto consigliere comunale a Milano. A 21 anniè partito all’estero per ...