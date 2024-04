Napoli-Roma - terza settimana tipo per Calzona La Roma ha giocato 6 partite in 24 giorni CorMezz

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ildisi ritrova in una condizione migliore rispetto allaha potuto lavorare con la squadra per tre settimane senza alcuna interruzione particolare. Tra impegni di coppa, recuperi e campionato, lahaseiin 24. Gli uomini di De Rossi potrebbero soffrire un calo di energia, quindi. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno. Ilavrà tutte le forze a disposizione Scrive il Corriere del Mezzogiorno. Ilcerca forza, brillantezza, intensità, è allaconsecutiva, dovrà affrontare lache dopo la sosta ha ...

Domenica pomeriggio è in programma la sfida tra la Roma di De Rossi e il Napoli di Calzona . Il tecnico del Napoli ne ha parlato oggi in conferenza stampa, sottolineando quali sono le insidie che si aspetta Calzona sulla Roma «La gestione di De Rossi è importante, segnano tantissimo. hanno ... Continua a leggere>>

"Abbiamo l'obbligo di finire il campionato nel miglior dei modi". NAPOLI - "Fino all'ultima gara avevamo creato tantissimo. Avevamo difeso male ma avevamo creato tanto. La partita di Empoli, invece, ha fatto notare anche problemi in fase offensiva. Noi abbiamo l'obbligo di intervenire su queste ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minuti“Spero e mi auguro che con la Roma venga fuori l’ orgoglio perché giochiamo contro una squadra che è in un’ottima condizione. Mi aspetto una grande partita sotto l’ aspetto delle motivazioni e dell’ orgoglio da parte della nostra squadra“. Francesco Calzona torna a parlare ... Continua a leggere>>

calzona “Ritiro non punitivo, contro la roma con carattere” - NAPOLI (ITALPRESS) - "Fino all'ultima gara avevamo creato tantissimo. Avevamo difeso male ma avevamo creato tanto. La partita di Empoli, invece, ha fatto n ...

Continua a leggere>>

Napoli, l'ex Del Grosso sicuro: "Ecco cosa ci vuole contro la roma" - Le dichiarazioni dell'ex calciatore azzurro in vista del match di domenica contro la squadra allenata da De Rossi ...

Continua a leggere>>

Il Napoli in ritiro da oggi, calzona 'non è punitivo' - "Il ritiro non è punitivo ma deve essere produttivo".

Continua a leggere>>