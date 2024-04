Consob oscura 5 nuovi siti truffa - lista nera sale a quota 1 065

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Laweb che offrono abusivamente servizi o prodotti finanziari. Si tratta di 4di intermediazione finanziaria abusiva e 1 mediante il quale viene svolta un'offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo. Si tratta di 'Luno Invest', 'Vantage Global Limited', 'Capital4it Ltd', 'Crypto Trade Club Ltd e 'Amlight-italiainvestment'.così a 1.065 il numero deicomplessivamenteti dallaa partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'mento deiweb degli intermediari finanziari abusivi. La commissione di controllo sui mercati raccomanda di "usare la massima diligenza al fine di effettuare ...