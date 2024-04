(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato arrestato per l'aggresisone avvenuta ieri in piazza Duomo contro lache sfilava al corteo del 25. Per l'assalto avvenuto davanti al Mc Donald's sono otto i giovani indagati, di cui tre minorenni, tutti denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione

25 aprile, un arresto per aggressione a brigata ebraica a Milano: 9 in tutto le denunce - Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato arrestato per l'aggresisone avvenuta ieri in piazza Duomo contro la brigata ebraica che sfilava al corteo del 25 aprile.

25 aprile, tensioni in Piazza Duomo a Milano - (LaPresse) Ieri la festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo con manifestazioni in tutta Italia. "Il 25 aprile è una giornata in cui ...

