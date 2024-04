Benevento - impianti termici di riscaldamento | c’è l’ordinanza per accenderli fino al 5 maggio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon ordinanza sindacale, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la possibilità di accendere glidialle ore 24:00 del giorno 52024. Il Comune diricade, infatti, nella zona climatica zona climatica “C”, che prevede il periodo di esercizio deglidiper “ore 10 giornaliere dal 15 Novembre al 31 Marzo”; tuttavia l’articolo 5 del dpr numero 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli. Tenuto conto dunque del brusco calo delle temperature che stanno determinando in ...

Campania, Consiglio regionale approva disciplina per i forni crematori - Per le realizzazione di impianti di cremazione in Campania bisognerà rispettare delle precise prescrizioni previste da un piano che è stato approvato oggi, a maggioranza, dal Consiglio regionale. Il p ...

Continua a leggere>>

Campania, Consiglio approva disciplina per i forni crematori - Per le realizzazione di impianti di cremazione in Campania bisognerà rispettare delle precise prescrizioni previste da un piano che è stato approvato oggi, a maggioranza, dal Consiglio regionale. (ANS ...

Continua a leggere>>

Sannio, acque con percolato, New Vision: «Arrivano da altri impianti» - «Il problema dell'acqua che usciva da un tombino e invadeva la strada, riversandosi nei campi adiacenti è stato “spostato” ma non risolto». Così il ...

Continua a leggere>>