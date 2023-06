Dries Mertens a Napoli | “è sempre la mia preferita” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 8 giugno 2023), ex attaccante dele campione con il Galatasaray, torna ae condivide un momento speciale con il cantante Andrea Sannino. NOTIZIE CALCIO, ex attaccante dele recente campione con il Galatasaray, è tornato a, città che non ha mai smesso di amare., insieme ad amici e noti volti della città come il cantante Andrea Sannino, ha preso parte ad una festa che ha ravvivato il legame tra il calciatore e la città partenopea. Il ritorno adi, vincitore del campionato turco con il Galatasaray, ha reso la serata indimenticabile. “Tu sei campione di“, ha scherzato Sannino con ...