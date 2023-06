Attacco con coltello in un parco di Annecy | tra i feriti anche diversi bambini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un uomo armato diha ferito con unalmeno 7 persone in undi, in Alta Savoia, in Francia. Quattro deisono deie tre di loro sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riferiscono i giornali francesi l’aggressore è già stato arrestato: si tratta, secondo le prime informazioni, di un richiedente asilo siriano. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.