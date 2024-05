Taremi super protagonista della vittoria del Porto a Chaves!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024)grandeper 3-0 delsul campo del. Il prossimo giocatore dell’Inter ha trascinato i suoi. DOMINIO ? Ilconferma il suo ottimo momento di forma e aguadagna il suo quinto risultato utile consecutivo. La squadra di Conceicao, allenatore peraltro osservato anche dal Milan per la prossima stagione, risolve la pratica già nel primo tempo segnando prima con il figlio d’arte e del mister Francisco Conceicao al 27’. Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo: splendido tacco die gol di Evanilson per il 2-0.che chiude il primo tempo sotto anche di un uomo per il doppio giallo a Pius. Nella ripresa, ilgestisce e poi segna su ...