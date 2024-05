Schlein e la frangetta ‘eterna’ - la foto da bambina

(Di sabato 4 maggio 2024) La segretaria del Pd pubblica unaspeciale per il suo compleanno Ellye lacon la'eterna' per festeggiare il 39esimo compleanno. La segretaria del Pd, che oggi 4 maggio spegne le candeline, su Instagram pubblica una suada. "Trentanove anni con lo stesso taglio. Grazie di cuore a

"Sei elettori su dieci bocciano la candidatura fittizia dei leader alle Europee": questo il titolo di un articolo comparso su Repubblica con a corredo la foto della premier Giorgia Meloni , che nelle scorse ore ha annunciato la sua discesa in campo per le elezioni dell'8 e 9 giugno. Un'accoppiata, ... Continua a leggere>>

Bufera Luigi Rispoli , numero 2 di Fratelli d’Italia a Napoli, offensivo post su Elly Schlein : non sono mancate le polemiche [FOTO] Se l’obiettivo era quello di scatenare le polemiche si può tranquillamente dire che ci è riuscito alla grande. Anche se, sui social network (e non solo) si è scatenata ... Continua a leggere>>

schlein “Con destra nazionalista a rischio fondamenti della democrazia” - ROMA (ITALPRESS) – “Se siamo qui a firmare insieme questa dichiarazione con tutta la famiglia socialista è per rimarcare anche i nostri valori comuni, non solo per dire no ad alleanze con la destra na ... Continua a leggere>>

schlein compie 39 anni. Sui social la foto da bambina “con lo stesso taglio di capelli” - La segretaria del Pd ha trascorso il compleanno a Berlino al congresso del Pse. Su Instagram lo scatto da piccola e gli auguri degli utenti ... Continua a leggere>>

Milena Santirocco scomparsa a Lanciano: ricerche anche in mare. Il figlio: “Mia madre non si è allontanata di sua spontanea volontà” - Vanno avanti le ricerche di Milena Santirocco, 54enne insegnante di ballo e fitness di Lanciano, scomparsa domenica scorsa a Leccete di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, dopo una passeggiata. Continua a leggere>>