Ballardini | Così il Sassuolo se la gioca con tutti! Si lotta e ci si aiuta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024) Davideha parlato in conferenza stampa al termine di-Inter 1-0. Il tecnico dei neroverdi ha commentato la clamorosa vittoria. CONFERENZAha parlato in conferenza stampa al termine di-Inter 1-0, partita che si èta al Mapei. Come ha visto la squadra,? Contenti per la prestazione e per il risultato. Dispiace aver sbagliato le ultime due partite perché eravamo vuoti. Venivamo dalla partita col Milan prima del Lecce. Dopo il Lecce e la Fiorentina noi abbiamo a che fare con un gruppo ragazzo molto seri. Questa sera ho visto una squadra che siva,va. Chiaro che il momento non ti fare come vorresti, ma è questo che si vuole vedere da qui ...