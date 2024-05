Concertone del 1° maggio a Roma | la scaletta in PDF dell’evento concerto – orario di uscita dei cantanti

(Di martedì 30 aprile 2024) Ildel 1°è un evento annuale di grande importanza culturale e sociale, che unisce musica, celebrazioni e messaggi di impegno civico. Questo evento, organizzato tradizionalmente dalle principali organizzazioni sindacali italiane – CGIL, CISL e UIL – si svolge in Piazza San Giovanni in Laterano e attrae migliaia di persone provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di un’impressionante schiera di artisti, abbracciando una varietà di generi musicali, dalla musica rock al pop, dal rap all’indie, offrendo così qualcosa per tutti i gusti. Tra i nomi di spicco figurano artisti di fama nazionale e internazionale, insieme a talenti emergenti, in un mix eclettico che ha tenuto il pubblico impegnato per l’intera giornata....

