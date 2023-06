Aiea | dopo crollo diga cruciale integrità di Zaporizhzhia

...generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Mariano Grossil'esplosione della diga di Kakhovka che rifornisce di acqua la centrale, come si legge sul sito dell'. .Qui si trova il canale della Crimea settentrionale , riapertol'inizio dell'operazione ... Al momento gli scenari presentati rimangono solo delle ipotesi , l'continua a monitorare la ......l'esplosione della diga di Kakhovka che rifornisce di acqua la centrale, come si legge sul sito dell'. "Ora più che mai, la presenza rafforzata dell'presso la centrale nucleare di ...

Allarme Aiea per centrale nucleare Zaporizhzhia. Draghi: "Kiev deve vincere o colpo fatale per Ue" - Mosca, ponte Crimea riaperto dopo esercitazione antiterrorismo - Mosca, ponte Crimea riaperto dopo esercitazione antiterrorismo RaiNews

Immagini di devastazione quelle pubblicate sui social network dall'amministrazione comunale di Nova Kakhovka, in Ucraina, riprese da una barca, dopo la distruzione della ... L'Agenzia internazionale ..."È essenziale mantenere l'integrità del bacino di raffreddamento della centrale e del canale di scarico della centrale nucleare di Zaporizhzhia. (ANSA) ...