1 Maggio Taranto - Salis ' per Ilaria luce in fondo tunnel'

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "sta abbastanza bene, oggi era serena; abbiamo avuto uno scambio molto sereno e abbiamo riso parecchio che fa bene a tutti e due in questo periodo. Ora va un po' meglio" e grazie alla candidatura alle Europee "vede un po' diinal". Lo dichiara all'ANSA Roberto, papà di, l'attivista da 15 mesi reclusa in Ungheria, a margine del concerto del 1. "Bisogna provarle tutte - ha continuato- D'altronde con i soprusi cosa bisogna fare? Bisogna trovare delle alternative e qui chiaramente si stanno un pochino piegando le regole. Se non si riesce a trovare altre strade, dobbiamo percorrere quello che abbiamo a disposizione".

A Ferrara si è disputata la Gran Fondo ciclistica del Po e diversi Atleti reggiani si sono distinti, in particolare nella gara femminile dove sono arrivati due podi di categoria. Stiamo parlando dell’esperta Eleonora Calvi (classe 1981, ex triplista dell’ Atleti ca leggera e ancora detentrice del ... Leggi su (sport.quotidiano)

Dopo nove mesi ai box a seguito del grave infortunio al crociato patito in ritiro, Przemyslaw Wisniewski intra vede la luce in fondo al tunnel . Wisniewski , come sta? "Giorno dopo giorno sto sempre meglio, il ginocchio è quasi pronto, ho recuperato al 100%. Finalmente vedo la luce in fondo ... Leggi su (sport.quotidiano)

A volte capita di guardarsi indietro e di ripensare con indulgenza a quello che siamo stati. Succede alla trentenne Rachel Murray, giornalista irlandese a Londra, che un giorno viene a sapere della malattia di un suo ex professore universitario, Fred Byrne. Dieci anni prima aveva una cotta per ... Leggi su (iodonna)

1 Maggio a Taranto, Roberto Salis sul palco: «Ilaria sta meglio, vede la luce in fondo al tunnel». Lei manda un messaggio - «Ringrazio tutti i compagni del Primo Maggio di Taranto. La vostra solidarietà e il vostro supporto mi sono di grande aiuto per affrontare la situazione in cui mi trovo».

Leggi su (leggo)

Roberto Salis a Taranto per il Primo Maggio: «Per Ilaria luce in fondo al tunnel. Votare lei è votare per sé» - Ora va un po' meglio» e grazie alla candidatura alle Europee «vede un po' di luce in fondo al tunnel. Bisogna provarle tutte - ha continuato Salis - D'altronde con i soprusi cosa bisogna fare Bisogna ...

Leggi su (ilmessaggero)

1 Maggio Taranto, Salis 'per Ilaria luce in fondo tunnel' - "Ilaria sta abbastanza bene, oggi era serena; abbiamo avuto uno scambio molto sereno e abbiamo riso parecchio che fa bene a tutti e due in questo periodo. Ora va un po' meglio" e grazie alla candidatu ...

Leggi su (ansa)