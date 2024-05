Graduatorie GPS 2024 26 | slittamento aiuta chi deve ancora acquisire titoli e servizio L’Ordinanza dovrebbe avere presto una data

(Di mercoledì 1 maggio 2024)GPS/26: quando riaprono le? potrò inserire i 12 punti del 2023/24? posso iscrivermi con riserva anche se mi laureo a luglio? entro quando devo conseguire i CFU per accedere alla classe di concorso? faremo in tempo a conseguire l'abilitazione con il percorso da 30 CF? Domande che da due mesi a questa parte si rincorrono nei gruppi e sui social, alla ricerca di unautile. L'articolo .

Mancano pochi giorni alla presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Ecco tutte le RISPOSTE alle vostre domande durante la puntata di Question Time andata in onda martedì 9 aprile alle ore 14:30. L'articolo Graduatorie GPS 2024 : 24 punti ... Leggi su (orizzontescuola)

graduatorie GPS 2024/26: si è arrivati a maggio, ritardo dopo ritardo. Le conseguenze, dai punteggi al controllo titolo - graduatorie GPS per il biennio 2024/26: l'Ordinanza di riapertura e aggiornamento è stata annunciata dal Ministero prima per fine marzo, ...

Leggi su (orizzontescuola)

Concorso scuola 2024, se non dovesse concludersi in tempo i posti verranno coperti da supplenti delle GPS - Già da aprile le prime convocazioni per le prove orali del concorso scuola 2024. Tuttavia i tempi, per vari motivi, potrebbero anche dilatarsi, creando qualche dubbio a proposito delle previste immiss ...

Leggi su (orizzontescuola)

Gps 2024/2026: ci sarà un’altra graduatoria per chi risponde all’interpello - Con le graduatorie per le supplenze del prossimo biennio arriva anche l'interpello a sostituire la Mad, ma ancora non sono chiari i criteri di preferenza per l'attribuzione dell'incarico.

Leggi su (money)