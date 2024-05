Fed | inflazione alta -tassi invariati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 22.10 La Fed lascia idi interesse. Il costo del denaro negli Stati Uniti resta quindi fermo tra il 5,25% e il 5,50% perchè l'resta troppo. Lo sottolinea il numero uno della Fed, Powell, precisando che "non sono assicurati ulteriori percorsi nel ridurla e il percorso da seguire è incerto". La banca centrale statunitense ha spiegato che non ci saranno tagli deifinché non ci sarà più fiducia sull'verso il 2%.