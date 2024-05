Florida - entra in vigore la stretta sull' aborto a 6 settimane

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Laha introdotto da oggi uno dei divieti dipiù severi negli Stati Uniti, già dopo seidi gravidanza, in quello che il presidente Joe Biden ha definito "un incubo" innescato dal suo rivale elettorale e predecessore Donald Trump. Trump si è vantato di come i giudici da lui nominati abbiano consentito alla Corte Suprema degli Stati Uniti, di orientamento conservatore, di revocare il diritto nazionale all'nel 2022, aprendo la strada ai 21 Stati che finora hanno introdotto bandi totali o parziali. "Oggi ininun divieto estremo diche vieta l'assistenza sanitaria riproduttiva prima ancora che molte donne sappiano di essere incinte", ha lamentato Biden in una nota. "C'è una persona responsabile di ...

