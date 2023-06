Weekend con poche perturbazioni | ma l' estate non arriva

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - Meno temporali in vista per ilma la stabilità estiva resta ancora lontana dall'Italia. Il Centro Meteo Italiano fa sapere che nei prossimi giorni ci sarà un'attenuazione dell'instabilità pomeridiana sulla nostra Penisola anche se acquazzoni e temporali non se ne andranno del tutto e saranno possibili soprattutto sui rilievi. La prima decade di giugno si chiuderà con tempo più stabile seppur con qualche precipitazione sparsa. Nessuna particolare variazione sotto il profilo termico con valori che si porteranno in media o localmente poco al di sopra. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la prossima settimana una nuova possibile fase instabile. Previsioni meteo per oggi Al Nord Al mattino addensamenti nuvolosi su Piemonte e Pianura Padana ma con tempo asciutto o qualche pioggia isolata. Al pomeriggio attesa instabilità sui ...

