Traffico Roma del 07-06-2023 ore 18 | 00

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati redazioni e Sonia cerquetani intenso ilVista l’ora sul Raccordo Anulare rallentamenti aldel lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana e poi in interna tra cassie e Salaria e tra Nomentana e Tiburtina file sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria code che ritroviamo sul percorso Urbano della A24-l’aquila-teramo dalla tangenziale est raccordo anulare quindi in uscita dalavori di notte sulla sede tranviaria di viale delle Belle Arti fino a venerdì 9 giugno dalle 20 A fine servizio i tram delle linee 2 e 3 sono sostituiti del bus invece per la linea 19 servizio tra Piazza dei Gerani e Porta Maggiore e navette tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento altri lavori ...

... dai più poveri e senza fissa dimora ai migranti e alle vittime di violenza e deldi ... una delle 8 piazze collegate "Una delle otto "piazze" collegate in mondovisione con, sarà la nostra ...Il Comune ha presentato la nuova delibera riguardante la Zona aLimitato (ZTL) . La proposta indica che a partire da novembre, circa 470 mila veicoli non potranno accedere in fascia verde . In particolare per l'esenzione dai divieti per le auto a diesel ...... a partire dal 12 giugno 2023 il tratto di Viatra i civici 55 e 68 (incrocio con Via Malpenga ed area sportiva G. Angelico esclusi) fino a fine lavori la strada sarà chiusa al...

A Roma piove e il traffico va in tilt: strade allagate e code nel quadrante sud est della capitale RomaToday

Dagli Stati Uniti al Messico, dalla Francia al Giappone, dall’Italia alla Gran Bretagna, dall’Etiopia all’India, alcuni tra i luoghi più caotici del mondo.L’accordo stilato tra la società Aeroporto di Genova e l’associazione Spediporto affida la gestione traffico merci nello scalo aereo Cristoforo Colombo alla società consortile Goas, che raccoglie vent ...