Tuttosport – Dimostrazione di una squadra forte

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 aprile 2024) 2024-04-25 23:55:05 Torino, l’ultimo titolo di TS: “Di solito sono più composto nelle esultanze, anzi mi dispiace esultare così a Udine, una società che è sempre stata molto amica e che si è comportata bene, nulla contro di loro. Però il gol era importante in una partita importante,di una, siamo andati spesso verso la porta, unache vuole qualcosa se la va a prendere e talvolta viene ripagata dalla fortuna. Leverkusen? Mi sono sentito in diritto di chiedere un aiuto per quella partita e ci è stato negato. Questo forse ci ha smosso qualcosa. Prepareremo la partita contro il Napoli in due giorni. Pochi alibi, ci faremo trovare pronti come oggi e saremo all’altezza“. A dirlo è il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro ...