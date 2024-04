Varrese si propone per L’isola dei Famosi | Cosa farei in Honduras

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 aprile 2024) Uscito da appena un mese dal Grande Fratello, Massimilianoè già tornato al lavoro, in questi giorni infatti pare stia valutando vari progetti. L’attore e regista però non disdegnerebbe l’idea di tornare in televisione con un altro reality. Ieri sera rispondendo alle domande dei fan, Massimiliano ha ammesso che gli piacerebbe partecipare adei. Max manchi sarebbe stato bello vederti all’ #isola #isoladei#massimiliano ##maxers pic.twitter.com/rMoX9Sl2z7 — Giusy (@Giusy2995482359) April 8, 2024si dice pronto adei. “Ho visto la prima puntata de, ora non la sto seguendo, se non per vie traverse. Anche perché non ho tempo, mi dedico ai progetti che ho, anche adesso ...