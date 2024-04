New York - incontro del presidente e della delegazione toscana con il sindaco Adams

(Di venerdì 26 aprile 2024) Prosegue il tour a Newguidata dalRegione. Dopo aver partecipato alle celebrazioni del ‘Verrazzano Day’, il, accompagnato da una rappresentanza del Consiglio regionale, ha avuto uncon ildi NewEric Leroy. Insieme al, Tiffany Raspberry, direttrice degli affari intergovernativi e consigliere senior per gli affari esteri, Kristen Edgreen Kaufman, vice commissaria per i partenariati pubblico-privati e lo sviluppo economico per gli affari internazionali, e Nancy Mammana, direttrice marketing turismo e convegni. L’è durato più di un’ora e si è concentrato sulla ...

(Adnkronos) – La procura di New York si prepara al possibile sequestro di beni immobiliari dell'ex presidente americano Donald Trump . La sentenza del processo per frode è stata depositata presso la contea di Westchester, dove il tycoon possiede un resort per il gioco del golf e una proprietà nota ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La procura di New York si prepara al possibile sequestro di beni immobiliari dell’ex presidente americano Donald Trump . La sentenza del processo per frode è stata depositata presso la contea di Westchester, dove il tycoon possiede un resort per il gioco del golf e una proprietà ... Continua a leggere>>

Trump: 'Un presidente deve avere immunità' - Donald Trump ha fatto una sorprendente sosta in un cantiere a New york prima di tornare in tribunale per affrontare il processo riguardante i pagamenti all'ex pornostar Stormy Daniels. Secondo quanto ...

Continua a leggere>>

Processo Harvey Weinstein, la Corte dello Stato di New york revoca la condanna: «Errore cruciale nel processo» - L’ex presidente: un attacco all’America. Le ripercussioni sulla corsa alla Casa Bianca Weinstein, 72 anni, si trova in carcere a Rome, New york, ma nel 2022 ha ricevuto anche una condanna a 16 anni di ...

Continua a leggere>>

Slovenia convoca l'ambasciatore serbo a Lubiana per le dichiarazioni di Vucic, che si scusa - A margine della seduta del consiglio di Sicurezza Onu sulla situazione in Kosovo, Vucic ha detto "non si sa chi sia più disgustoso, se gli sloveni o qualcun altro". Nonostante le scuse del presidente ...

Continua a leggere>>