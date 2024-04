La nuova storia dei Mau Mau

Il Marsiglia, in casa, si gioca il passaggio alla semifinale di Europa League dopo la sconfitta per 2-1 a Lisbona contro il Benfica. Non cambia la situazione di Joaquin Correa, che partirà di nuovo dalla panchina. NESSUNA NOVITÀ – Ormai non fa più notizia la situazione di Joaquin Correa che, ...

Continua a leggere>>