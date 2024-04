25 aprile - Vasco Rossi improvvisa Bella Ciao alla festa con gli amici | Viva la Repubblica democratica e antifascista – Il video

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un 25all’insegna della musica per. Il cantante di Zocca ha postato oggi, in occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia dai nazifascisti, un filmato in cui intona, con un gruppo di, la canzone simbolo della Resistenza partigiana,. «Buon 25a tutti», scrive su Instagram. «In questa», aggiunge. Il rocker, 72 anni, non si limita, però, al post: nelle sue storie condivide coi suoi follower una serie di contenuti per celebrare questa giornata. «È molto importante ricordare gli orrori, le sofferenze, le vite sacrificate per la libertà e la democrazia», sottolinea su Instagram. Visualizza questo ...

