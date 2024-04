Mattarella | Doverosa unità sull’antifascismo  Il testo integrale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia: il ministro dela Giustizia fischiato dopo aver detto che la richiesta a un ministro di dichiararsi antifascista «è retorica, perché abbiamo giurato sulla Costituzione». Tensioni a Roma, a Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein, Carlo Calenda

ROMA – “Il Presidente della Repubblica ha fatto pre sente al ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. ... Continua a leggere>>

"È un segnale di cedimento e arretramento chiudere per il Ramadan". Il vicepremier Matteo Salvini è tornato con queste parole Sulla decisione dell'istituto comprensivo Iqbhal Masih, la scuola a Pioltello , nel milanese, che il prossimo mercoledì 10 aprile resterà chiuso interrompendo le lezioni per ... Continua a leggere>>

Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia: il ministro dela Giustizia fischiato dopo aver detto che la richiesta a un ministro di dichiararsi antifascista «è retorica, perché abbiamo giurato sulla Costituzione». Tensioni a Roma, a Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein, Carlo Calenda Continua a leggere>>

25 aprile, cortei e tensioni da Roma a Milano - Un 25 aprile con cortei e iniziative in diverse città italiane, per ricordare la Festa della Liberazione del Paese dall'occupazione nazista e dal regime fascista. La giornata, che da punto di vista is ...

Continua a leggere>>

2024: NONNA È ANCORA ARRABBIATA,LA NUOVA OPERA DI LAIKA CHE RITRAE IL ministro LOLLOBRIGIDA NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE - Roma, 25 aprile. Questa mattina, nel giorno della Liberazione, è apparsa una nuova opera della street artist Laika dal titolo “2024: ...

Continua a leggere>>

Commemorazione del 79° anniversario della Liberazione: un'occhiata alle celebrazioni italiane - Il 79° anniversario della Liberazione è stato celebrato in tutta Italia, con eventi che hanno coinvolto sia le istituzioni che la popolazione locale. Le celebrazioni hanno avuto luogo il 25 aprile 202 ...

Continua a leggere>>