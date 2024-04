25 Aprile, la storica Isabella Insolvibile: “Mattarella fa giustizia di troppe ambiguità legittimate dalla destra” - “L’antifascismo non è un post, è pratica quotidiana. È un vincolo con la storia del Paese, con la nostra Carta, è l’agire in coerenza con quella radice della ...

La Corte Suprema Usa revoca la condanna di Weinstein per reati sessuali: “Sentiti testimoni con accuse fuori da incriminazioni” - Adesso tocca al procuratore di New York, Alvin Bragg, decidere se tornare a mettere l’ex boss della Miramax di nuovo in stato di accusa. La decisione della Corte di New York è stata presa quattro a ...

stragi naziste e 25 aprile: la Germania non paga i danni e l’Italia lo fa a fatica. Ecco perché - Berlino si appella a un trattato del 1962 sulla riparazione dei danni di guerra, i tribunali italiani continuano però a emettere condanne. La sentenza dell’Aja del 2014 e il decreto di Draghi del 2022 ...

