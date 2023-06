Sport | al Campidoglio presentata la Wembrace Games 2023 dedicata a sport e inclusione

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Una conferenza stampa incentrata sui temi delloe dell', con protagoniste importanti figure istituzionali locali e nazionali, delloolimpico e paralimpico. La presentazione, che ha avuto luogo oggi a Roma, in, presso l'Aula Giulio Cesare, è stata l'occasione per lanciare ufficialmente l'evento, che si terrà lunedì 12 giugno dalle ore 20:00 presso lo Stadio dei Marmi di Roma. Tra le novità previste nell'edizione di quest'anno, l'annuncio ufficiale della partecipazione di Francesco Totti, ex-calciatore della Roma e della Nazionale Italiana. Durante l'incontro, moderato dalla giornalista e conduttrice Tv Ilaria D'Amico, hanno parlato Alessandra Locatelli, ...

..., Turismo e Moda di Roma Capitale che comprende iniziative, eventi e momenti di incontro ... tra cui il, i Fori Imperiali, l'Ara Pacis, i complessi museali e il centro storico. ...Lo ha detto il ministro per loe i giovani, Andrea Abodi , durante la presentazione dell'evento WEmbrace Games 2023 in, presso l'Aula Giulio Cesare. "Questo appuntamento è un giorno ...L'assessore regionale ambiente e, Elena Palazzo ha riferito che 'i livelli degli inquinanti ... A tal proposito, oltre che dei medici, continua il supporto anche delcon il sindaco ...

Ultimo'ora: Sport: al Campidoglio presentata la Wembrace Games ... La Svolta

"L'entusiasmo, la creatività , l'energia, la gioia che Bebe Vio emana sono contagiose. E penso alla forza che ogni volta trova per superare le continue difficoltà . (ANSA) ..."Un giorno, che non sarà lontano, sport olimpico e paralimpico saranno una cosa sola. Per me già lo sono". (ANSA) ...