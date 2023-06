Medvedev | Zelensky sarà appeso come il Duce in Piazzale Loreto

07 giu 09:38: "sarà appeso come il Duce in piazzale Loreto" Il presidente ucraino Volodymyr'sarà appeso come il Duce in piazzale Loreto': a dirlo è il vicepresidente del ...Secondo'la delusione dei (suoi) padroni può costare ae compagni non solo posti, ma la vita stessa'. A questo puntonel suo fiume d'odio contro Kiev rincara la dose: 'Il ...: 'sarà appeso come il Duce in piazzale Loreto' Il presidente ucraino Volodymyrfarà la fine del 'Duce e la sua cricca fascista, appesi per i piedi in piazzale Loreto a ...

Ucraina, la minaccia di Medvedev: «Zelensky sarà appeso come il Duce». Le notizie del giorno L'Espresso

Giorno 468 di guerra in Ucraina. Mentre si fa la conta dei danni dopo la distruzione della diga di Kakhovka, la regione di Kherson nella notte è stata ...L’esplosione della diga di Kakhovka e lo scambio di accuse. Il vertice tra Blinken e Bin Salman su diritti umani. Mattarella da Macron. La missione di Meloni ...