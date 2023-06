C’è una strada per tenere Kane al Tottenham | comprare Maguire

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilè senza competizioni europee esta meditando sul futuro: per convincerlo a rimanere gli Spurs potrebbero pensare aLa stagione delè stata deludente e l’ottavo posto fa sì che il prossimo anno non ci sarà vetrina internazionale per gli Spurs. Questo significa che l’Europa non vedrà all’opera Harry. Un vero peccato per una macchina da gol – solo Haaland meglio di lui in Premier League – che a 29 anni non può sprecare tempo prezioso. Si spiega anche così la corte serrata che gli fa il Real Madrid, rimasto orfano di Karim Benzema. L’inglese, anche per esperienza e caratteristiche associative del suo gioco, potrebbe rappresentare l’erede perfetto. Il problema, per il passaggio da Londra alla capitale spagnola, è che bisogna trattare con Daniel Levy e il ...