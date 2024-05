Alfa Romeo Stelvio 2024 | si rifà il look ed è sempre un piacere da guidare

(Di giovedì 9 maggio 2024) Design leggermente rivisto ed equipaggiamento più ricco per uno dei SUV più apprezzati, soprattutto nelle doti dinamiche. Sarà ancora a livello della concorrenza tedesca?

C’è grande attesa intorno all’ Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio , che dovrebbe essere elettrica e con quasi 1.000 CV di potenza. Bisognerà aspettare però il 2026 L’attesa cresce per la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio , pronta a svelare il suo ...

Si terranno oggi alle 14.30 in Chiesa San Giovanni a Legnano i funerali di Dario Radaelli, 96enne con una lunga carriera trascorsa all’Alfa Romeo come tecnico e dirigente. Radaelli è stata una delle figure di maggiore spicco Nella ...

Un'Alfa Romeo Giulia con il design della Junior vi piacerebbe - Un'alfa romeo Giulia con il design della Junior vi piacerebbe - Come sarebbe l'alfa romeo Giulia con il design della recente Junior La berlina del Biscione cambia forma e si aggiorna... virtualmente.

Bergamo rivivrà lo storico Gran Prix, in pista il 26 maggio - Bergamo rivivrà lo storico Gran Prix, in pista il 26 maggio - LA MANIFESTAZIONE. Si prepara alla ventesima edizione il «Bergamo Historic Gran Prix», la corsa di auto d’epoca che nel 1935 vide trionfare Tazio Nuvolari.