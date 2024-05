Quel Diavolo di Sesko Ora il Milan si è convinto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Giovane e promettente, forte fisicamente e nei numeri: Benjaminsta scalando le gerarchie per la successione di Olivier Giroud. L’attaccante francese, 37 anni, 129 partite e 48 gol nel triennio rossonero, saluterà a fine stagione e ha già un accordo fino a dicembre 2025 con il Los Angeles Fc. Per sostituirlo, ilpensa sempre di più al centravanti sloveno: cinque reti nelle ultime cinque partite di Bundesliga con il Lipsia, 12 al momento in campionato più altre 4 equamente suddivise tra Champions e Coppa di Germania. 195 centimetri di altezza, 85 chili di peso e un contratto che lo lega al club tedesco, dove è arrivato dal Salisburgo (18 centri l’anno scorso), fino al 2028. Ha una clausola rescissoria da 50 milioni, ma variabile e destinata a salire in base a presenze e gol al termine della stagione. Piace anche a club di Premier come ...