Putin, 'non permetteremo a nessuno di minacciarci' - putin, 'non permetteremo a nessuno di minacciarci' - "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". Lo ha detto il presidente russo Vladimir putin parlando alla parata sulla Piazza Rossa nel 79/o anniversario della vittoria sul nazismo. (ANSA). (ANSA) ...

Terremoto Toti, Rafah in bilico, Putin V, Boccassini indagata, l'intervista a Baglioni

Von der Leyen, 'alleanza con Ecr dipende da chi sarà nel gruppo' - Von der Leyen, 'alleanza con Ecr dipende da chi sarà nel gruppo' - "Se aprirò una cooperazione con il gruppo Ecr dipenderà da come sarà la composizione dell'Eurocamera e da chi ci sarà in quel gruppo". (ANSA) ...