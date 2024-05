Gaza - Biden | Stop armi a Israele se invaderà Rafah

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato che interromperà le spedizioni diamericane ase il primo ministro Benjamin Netanyahu ordinerà un'invasione su larga scala di. Lo ha riferito la Cnn. "I civili sono stati uccisi nella Striscia dia causa di queste bombe e in altri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Mentre i negoziati al Cairo si fanno sempre più complicati, Israele ha annunciato di aver avviato “un’operazione nell’area di Zeitun, nella parte centrale della Striscia, per continuare a smantellare infrastrutture terroristiche ed eliminare ...

Mo: Lapid, 'Netanyahu licenzi Ben Gvir per tweet 'Hamas ama Biden'' - Mo: Lapid, 'Netanyahu licenzi Ben Gvir per tweet 'Hamas ama biden'' - Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) - Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid chiede al primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir per il s ...

Gli Usa bloccano l’invio di armi per evitare il blitz a Rafah. Israele:«Così negoziati a rischio» - Gli Usa bloccano l’invio di armi per evitare il blitz a Rafah. Israele:«Così negoziati a rischio» - Del resto il presidente biden lo aveva ripetuto a Netanyahu fino allo sfinimento ... aveva portato alla ritardata spedizione delle armi promesse. In particolare di 3.500 bombe, 1.800 delle quali da ...

Usa, Trump attacca Biden: "Ci porterà alla terza guerra mondiale" - Usa, Trump attacca biden: "Ci porterà alla terza guerra mondiale" - "Il disonesto Joe si schiera dalla parte di questi terroristi, così come si è schierato dalla parte dei Radical Mobs che si stanno impadronendo dei nostri campus universitari, perché i suoi finanziato ...