La Consar cerca l’acuto a Cuneo | Occhio - il livello tecnico si alzerà

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Questa possibilità che i ragazzi hanno sfruttato e che ci ha portato alla final four, ci fa molto piacere". Marco Bonitta si compiace. La sua, nonostante assenze e acciacchi, si sta distinguendo anche nel ‘post season’. Ilgiallorosso, alle ultime partite sulla panchina ravennate prima dell’esperienza negli Usa, ha condotto la propria squadra all’atto conclusivo della Coppa Italia. Sabato a, laaffronterà Grottazzolina in semifinale. In palio c’è l’approdo alla finale del giorno successivo, contro la vincente dell’altra semifinale, Porto Viro-Brescia. Ravenna ha eliminato Prata in due partite con un doppio 3-1: "Il– ha spiegato Bonitta, costretto a rinunciare a Bovolenta, convocato in nazionale, e ad Arasowan, in corso d’opera, per un problema alla caviglia – non è ...