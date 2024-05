Trump | Biden dalla parte dei terroristi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) 9.33 Duro attacco dell'ex presidente Usa,, dopo cheha detto che non fornirà più armi a Israele in caso di attacco a Rafah. "Hamas ha assassinato migliaia di civili innocenti, compresi bambini".sta "di questi, così come stadegli estremisti che stanno prendendo il controllo dei nostri campus". "è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la Terza guerra mondiale", ha scritto l'ex presidente in corsa per la Casa Bianca proprio contro l'attuale presidente Usa