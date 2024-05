30 aprile 2024 – Stati Uniti - marijuana derubricata a droga meno pericolosa

(Di lunedì 6 maggio 2024) La Drug Enforcement Administration statunitense si muoverà per riclassificare lacome. La società statunitense Pacific Gas and Electric Company (Pge) si sta preparando a cedere al fondo Kkr una quota di diversi miliardi di dollari nel suo ramo delle centrali idroelettriche. Il presidente polacco Andrzej Duda ha invitato il primo ministro Donald Tusk per discutere il suo piano di ospitare armi nucleari nell’ambito del programma di condivisione della Nato. Una nave container battente bandiera portoghese è stata attaccata da un drone nelle acque del Mar Arabico, proprio dove i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato un attacco. Le autorità iraniane hanno convocato e interrogato i produttori del nuovo film di Mohammad Rasoulof, “Il seme del fico sacro”, dopo la sua selezione al Festival ...

Catanzaro. Tentano di far entrare droga in carcere, tra i vestiti coca e marijuana - Catanzaro. Tentano di far entrare droga in carcere, tra i vestiti coca e marijuana - Un ennesimo tentativo di introdurre sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Catanzaro è stato sventato dagli agenti penitenziari in servizio nel reparto colloqui.

Droga tra i giovani, misura cautelare per uno studente di Minturno - droga tra i giovani, misura cautelare per uno studente di Minturno - Al termine di una articolata attività di indagine, i finanzieri del Comando provinciale di Latina hanno eseguito una misura cautelare personale nei ...

Napoli, droga, armi e sigarette di contrabbando: la polizia arresta 24enne - Napoli, droga, armi e sigarette di contrabbando: la polizia arresta 24enne - Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Sanità, hanno notato ...