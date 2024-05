Poliziotto accoltellato da un marocchino che lanciava pietre ai passeggeri dei treni | condizioni disperate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unridotto in fin di vita, durante un intervento all’interno della stazione di Lambrate, a Milano. Coi colleghi era giunto in soccorso deideiperché un uomo vi stava lanciando contro. E’ successo intorno alla mezzanotte, quando è stata chiesto l’intervento della polizia quando una donna di 55 anni è stata colpita alla testa e ricoverata nell’ospedale Fatebenefratelli. Il responsabile, un 37enne, prima di essere stordito col taser è riuscito a colpire con tre coltellate alla schiena un vice ispettore 35enne. Adesso ilè ricoverato inper via delle gravi emorragie provocate dalle ferite ad alcuni organi interni. Ilè stato arrestato ...