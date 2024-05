(Di giovedì 9 maggio 2024) Urgnano. La notizia è arrivata in Italiatarda serata di mercoledì 8 maggio:non ce, è deceduto ina causa delle gravi ferite riportate nell’che nel giorno di Pasquetta l’aveva visto coinvolto insieme all’amico e compaesano Giuseppe Ghidotti,inpoco dopo lo schianto. Era ricoverato in terapia intensiva al Jackson Memorial Hospital, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo l’altro: alla testa, alla milza. Subito dopo essere stati avvisati dalle autorità americane, papà Giancarlo, mamma Maristella e la sorella Syria erano volati immediatamente in Florida per stare al suo fianco: alle spalle una cerchia di parenti e amici sempre più ...

Urgnano . Ore di apprensione per lo stato di salute di Kevin Drago e di dolore per la morte di Giuseppe Ghidotti: venerdì 5 aprile alle 20.30 Messa in parrocchia per stringersi intorno alle famiglie dei due ragazzi coinvolti in un incidente stradale ...

L’INCIDENTE. venerdì 5 aprile una Messa in suffragio di Giuseppe Ghidotti, si pregherà anche per l’amico Kevin Drago, in condizioni stazionarie. Arrivati i visti per i parenti: tra sabato e domenica i familiari dei ragazzi andranno in Florida.

Auto-memorized draft - Auto-memorized draft - kevin Magnussen once again proved to be a team player, slowing down Lewis Hamilton at the miami Grand Prix with illegal maneuvers to help Nico Hülkenberg score points. Ex-Haas team boss Günther ...

Incidente a Miami, Kevin Drago non ce l’ha fatta: morto nella notte in ospedale - Incidente a miami, kevin Drago non ce l’ha fatta: morto nella notte in ospedale - È morto nella tarda serata di mercoledì 8 maggio kevin Drago, il giovane di Urgnano che era ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale di miami in seguito a un incidente stradale in cui era rimasto ...

Jo Squillo: nuova collaborazione tra Palm Angels e MoneyGram Haas - Jo Squillo: nuova collaborazione tra Palm Angels e MoneyGram Haas - i piloti Haas F1 Nico Hulkenberg e kevin Magnussen, fondatore di Byredo, Ben Gorham, il sindaco di miami Francis Suarez e molti altri.