Bimba di un anno trovata morta in auto

Una bambina di un anno è stata trovata morta all'interno di un'auto a Roma, in via dei Fucilieri, zona Cecchignola. La piccola era sola e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza. La piccola è stata notata da un passante che ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la bambina senza successo. Sul posto anche i vigili del fuoco.

La piccola forse è morta dopo essere stata dimenticata in auto da uno dei due genitori. È questa al momento la prima ipotesi investigativa che i carabinieri stanno seguendo ...Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un’auto a Roma nella zona della Cecchignola. La bimba era sola e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza. Sul caso indagano i c ...