Ultime Notizie Roma del 06-06-2023 ore 19 | 10

(Di martedì 6 giugno 2023)dailynews radiogiornale siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano ferrighi andiamo in Ucraina in apertura il conflitto non si ferma nonostante l’impegno sul fronte diplomatico anche da parte del Vaticano che ha inviato a chi sa come mediatore e Cardinale Matteo zuppi oggi l’allarme è scattato per la tigre la centrale idroelettrica nei territori controllati dai russi Mosca denuncia danni causati dai bombardamenti Ucraina ma stavolta il presidente dell’Inps che accuse terroristi uccisi dell’azione in toto in capo dell’amministrazione militare Ucraina ha fatto sapere che diversi villaggi sono stati completamente o parzialmente allagati ed è in corso l’evacuazione della popolazione anche il capo dell’amministrazione locale fino russa ha mostrato le immagini della città Completamente allagata torniamo in Italia alla ...

"Nellesettimane la situazione è stata caricata oltre misura " spiega Ferrari in apertura ... orario aperitivo, le principalipubblicate sul sito! Ho letto e accettato l' Informativa ...... da poco di proprietà di Elon Musk, sono in migliaia ad aver scritto per chiedereo per ... Lenovità in arrivo su Whatsapp. Oltre al down di oggi martedì 6 giugno, è un periodo di novità ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Sono arrivati giocatori importanti. Il risultato è più che ottimo. Non si può dire che Tare non abbia portato risultati» Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 ...L’attaccante Riccobono è il primo innesto della stagione sportiva 2023-2024. Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo con Gianni Riccobono, assicurandosi le prestazioni del ca ...