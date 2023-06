Traffico | strade dissestate e metro leggera | A via Colombo regna il caos Foto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’estate 2023 tarda ad arrivare e, tra maltempo e disagi, a patire le conseguenze sono sempre i cittadini. Nei nostri passati reportage, in giro per il capoluogo irpino, abbiamo documentato le condizioni di alcune: Via Guido Dorso (leggi qui), via Giovanni Palatucci (leggi qui) e via Giuseppe De Conciliis (leggi qui), le quali versavano in condizioni pietose per usura e agenti atmosferici. Purtroppo, anche se negli ultimi giorni il meteo sembra aver dato un po’ di tregua ad Avellino, alla nostra redazione è stata segnalata l’ennesima strada completamente malandata e vittima di usura e negligenza. Stiamo parlando di via Cristoforo, una delle arterie più lunghe e trafficate del centro città. Come è possibile notare dalla nostra photogallery al termine dell’articolo, il manto stradale, in diversi punti, è talmente ...