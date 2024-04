Lo scandalo del latte avariato - indagati vertici e dipendenti | i nomi Ma i prodotti TreValli sono in vendita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pesaro, 27 aprile 2024 – InchiestaCooperlat.nove gliche la procura ritiene coinvolti nella frode in commercio e nella adulterazione delcon l’utilizzo della soda caustica per ridurne l’acidità. Si tratta di Nicolas Capomasi, addetto alla produzione, Francesco Caverni, tecnico di laboratorio dell’Amap (Agenzia Marche Agricoltura e Pesca), ente pubblico per la certificazione, Gianluigi Draghi, presidente del consiglio di amministrazione di Fattorie Marchigiane, Samuele Girolomoni, addetto alla produzione, Frediano Luconi, coordinatore dei siti di produzione, Roberto Manna, responsabile di laboratorio, Giuseppe Nucci, consulente aziendale esterno, Bernardo Pittalis, direttore di produzione e Diego Zanchetti, addetto all’inserimento nei sistemi gestionali e al prelievo a campione del ...