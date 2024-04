Sealing System lancia | XIO – Intelligent Farming

(Di sabato 27 aprile 2024) Soluzioni logistichei per la produzione di proteine da insetti. GRINDSTED, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–XIO –, è specializzata in sistemi logistici per la produzione di proteine da insetti. XIO è una nuova business unit all’interno diA/S, uno dei fornitori leader delle linee di imballaggi automatiche end-of-line in Scandinavia. “Noi diA/S siamo convinti che l’innovazione pratica sia il motore del cambiamento del mondo reale. Con la creazione di XIO –stiamo definendo nuovi standard industriali, sottolineando l’importanza dell’intralogistica nel campo della produzione di proteine da insetti e indicando con orgoglio la strada da seguire”, ha dichiarato ...

Sealing System launches: XIO – intelligent farming - “At Sealing System A/S, we believe that practical innovation is the engine of real-world change. With the establishment of, XIO - intelligent farming, we are setting new industry standards, ...

