Le pensioni d’oro dei politici - sfondato il muro dei 4 milioni E c’è chi sfiora gli 8mila euro

(Di sabato 27 aprile 2024) Perugia, 27 aprile 2024 – Come da copione sono scattati gli aumenti per i vitalizi deiumbri: tra l’altro chi aveva un assegno già alto ha visto aumentare l’importo in modo più significativo rispetto a chi invece percepisce una ‘pensione’ () meno ricca. Proprio il contrario di quanto accade nel mondo reale. Tanto per fare un esempio: l’ex consigliere regionale e assessore, Maurizio Rosi che nel 2023 a fine mese percepiva 7.352(lordi), da gennaio ‘24 in un sol colpo è passato a 7.749. Cinquecentoin più. Una cifra monstre che riguarda tutti gli ex consiglieri, ottenuta grazie a quel meccanismo di continua rivalutazione degli assegni vitalizi che nel 2024 per la la prima volta, verranno a costare agli umbri oltre 4di. Già, perché inflazione ...

Realfonzo, Cometa: “Politica di voto e investimenti in economia reale, nostre linee di sviluppo” - In occasione dell’Assemblea Assofondipensione, la dichiarazione di Riccardo Realfonzo presidente del Fondo Pensione Cometa in tema di politica di voto e investimenti in ...

Continua a leggere>>

Torna la pensione anticipata di 5 anni a 62 anni o con 37,10 di contributi - Torna la pensione anticipata di 5 anni a 62 anni o con 37,10 di contributi: ecco cosa prevede il nuovo contratto di espansione ...

Continua a leggere>>

pensioni 2025: brutta sorpresa per i nati nel 1963! Ecco come sarà l’uscita con Quota 104 - In pensione nel 2025 con Quota 104 Si aprirà un nuovo capitolo sulle pensioni che rischia di non rispondere alle esigenze dei lavoratori. Per chi è nato nel 1963, quando sarà possibile andare in pens ...

Continua a leggere>>