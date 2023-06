Spezia-Verona si gioca a Reggio Emilia

(Di martedì 6 giugno 2023) La Lega cambia la sede dello spaper evitare la Serie B Lo spa, per evitare la retrocessione in B, si. La Lega di Serie A ha deciso di tornare sui suoi passi e assegnare al Mapei Stadium dilo spatra, che sancirà la terza squadra retrocessa in Serie B. L’iniziale scelta di Udine come sede aveva scatenato polemiche e, vista la distanza ridotta da, la reazione stizzita dello. Sidomenica 11 giugno alle ore 20.45. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ROMA - Si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo spareggio salvezza tra(la classifica avulsa determina17° e18°) in programma domenica 11 giugno alle 20.45. La scelta è stata sin dalla giornata di lunedì la prima fatta dal Consiglio di Lega....02 - 23:01* LECCE - BOLOGNA 23.922** Domenica 04/06/23 21:02 - 23:00* MILAN -415.252** ESCLUSIVA DAZN Domenica 04/06/23 21:02 - 23:08* ROMA -272.318** ESCLUSIVA DAZN Domenica 04/06/23 ...La Serie A non è ancora finita: c'è attesa per l'ultimo atto trache si giocherà domenica sera. Cambia la sede dello spareggioL'ultima giornata di Serie A, che si è consumata lo scorso fine settimana, non ha chiuso ancora del tutto la stagione ...

LO SPAREGGIO SPEZIA-VERONA SI GIOCHERÀ A REGGIO EMILIA - Sportmediaset Sport Mediaset

(Adnkronos) – Lo spareggio Spezia-Verona, per evitare la retrocessione in B, si gioca a Reggio Emilia. La Lega di Serie A ha deciso di tornare sui suoi passi e assegnare al Mapei Stadium di Reggio Emi ...Dietrofront sulla sede dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona: la sfida per rimanere in Serie A si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non alla Dacia Arena di Udine, come emerso nella g ...