Meteo | il maltempo non si ferma | ancora piogge fino a giovedì Poi sole e bel tempo | ecco quanto durerà

(Di martedì 6 giugno 2023) ... strade come fiumi: soccorse tre persone, le incredibili immagini del nubifragio Le previsioni'Dopo un mese di maggio fresco e piovoso - spiega Lorenzo Tedici,rologo de iL.it - ...

'Restate ai piani alti'a Matera, strade come fiumi: soccorse tre persone, le incredibili immagini del nubifragio Le previsioni'Dopo un mese di maggio fresco e piovoso - spiega Lorenzo Tedici,rologo de iL.it - ...Dopo quanto avvenuto in Emilia - Romagna, ilcontinua a fare danni. Stavolta ad essere colpito da una vera e propria alluvione è stato il territorio delle Marche , e soprattutto la zona di Macerata . A riportare alcuni danni è stata ...Nel mese di giugno continuerà l'altalena di schiarite e forti temporali. Alcuni prospettano l'incubo dell'anno "senza estate", noi non ci spingiamo così oltre ma, effettivamente, nei prossimi 15 ...

MACERATA - Maltempo, sono stati circa 45 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco di Macerata sul territorio dopo le forti piogge che hanno colpito per ore il ...CAMPOBASSO – Dopo le segnalazioni di Coldiretti Molise delle scorse settimane riguardo i gravi danni che sta subendo il settore agricolo a causa del maltempo, la Regione Molise ha inviato una nota uff ...