L’Inter di Marotta ha perso con il Sassuolo di Carnevali - chi l’avrebbe mai detto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2024) . Il calcio è proprio strano. Regala risultati sorprendenti. Qualcuno avrebbe scommesso un euro sulla vittoria del derelitto nei confronti della corazzata Inter? Come? Avreste scommesso tutto quello che avete? Ma no, non possiamo crederci. È successo l’impensabile al Mapei Stadium dove si affrontavano le squadre di. L’una campione d’Italia e l’altra con un piede in Serie B. Ha vinto il1-0. Incredibilmente i nerazzurri hanno giocato una non partita. Seppure infarciti di riserve, avrebbero potuto offrire una prestazione semi decente e invece niente. Così raccontano anche le cronache che leggiamo qua e là, anche su edizioni on line di quotidiani autorevoli (ad esempio la Repubblica). Ilha così vinto e con tre punti può quantomeno ancora battersi per provare a salvarsi. Su X volano ...